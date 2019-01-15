Son Dakika Haberleri: Serena Williams Avustralya Açık'ta İkinci Turda

Serena Williams Avustralya Açık'ta İkinci Turda

1 saat önce

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınların 10 numaralı seribaşı ismi Rus Daria Kasatkina ilk turda elendi.

Serena Williams Avustralya Açık'ta İkinci Turda, System.String[]
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınların 10 numaralı seribaşı ismi Rus Daria Kasatkina ilk turda elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci günü, tek erkekler ve tek kadınlarda ilk tur mücadeleleriyle devam etti.

Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, Sloven Aljaz Bedene'yi 6-4, 6-1 ve 6-4'lük setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek adını üst tura yazdırdı.

8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori ise Polonyalı Kamil Majchrzak karşısında zorlandı. İki iki seti 6-3 ve 7-6 kazanan 176 numaralı seribaşı Majchrzak, mücadelede 2-0 öne geçti. Bu bölümden sonra sakatlanmasına rağmen maça devam eden 23 yaşındaki tenisçi, sonraki iki seti 6-0 ve 6-2 kaybederken, beşinci sette 3-0 gerideyken oyundan çekildi ve Nishikori üst tura yükseldi.

11 numaralı seribaşı Hırvat Borna Coric, 12 numaralı seribaşı İtalyan Fabio Fognini de rakiplerini 3-0 mağlup ederek ikinci tura çıktı.

Pliskova ve Serena Williams 2. turda


Tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, elemelerden gelen vatandaşı Karolina Muchova'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Kariyerinde 7 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan 16 numaralı seribaşı Serena Williams ise Alman Tatjana Maria'yı 49 dakika içinde 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek zorlanmadan üst tura adını yazdırdı.

Belçikalı 12 numaralı seribaşı Elise Mertens, Letonyalı 13 numaralı seribaşı Anastasija Sevastova ve ABD'li 17 numaralı seribaşı Madison Keys rakiplerini yenerek üst tura kaldı.

Günün sürprizine ise 10 numaralı seribaşı Rus Daria Kasatkina'yı 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek üst tura yükselen 192 numaralı seribaşı İsviçreli Timea Bacsinszky imza attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:51 Kaynak: AA

Tenis, Serena Williams, Avustralya, Spor
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