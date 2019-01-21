Son Dakika Haberleri: Serena Williams, Dünya 1 Numarası Halep'i Eledi

Serena Williams, Dünya 1 Numarası Halep'i Eledi

1 saat önce

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Serena Williams, tek kadınların dünya 1 numarası Rumen Simona Halep'i 2-1 yenerek çeyrek finale kaldı.

Serena Williams, Dünya 1 Numarası Halep'i Eledi, System.String[]
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Serena Williams, tek kadınların dünya 1 numarası Rumen Simona Halep'i 2-1 yenerek çeyrek finale kaldı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. gününde 1 numaralı seribaşı Simona Halep ile 16 numaralı seribaşı Serena Williams, tek kadınlar 4. tur maçında karşılaştı.

Turnuvada 7 şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki Williams, geçen yılın finalisti Halep karşısında ilk seti zorlanmadan 6-1 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette rakibine 6-4 üstünlük kuran Halep, karşılaşmayı final setine taşıdı. Başa baş mücadeleye sahne olan son seti 6-4 ile hanesine yazdıran Williams, bir saat 47 dakika süren maçı 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan eski dünya 1 numarası Serena Williams, çeyrek finalde 7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ile eşleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:38 Kaynak: AA

Avustralya, Serena Williams, Williams, Spor
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