Serena Williams ve Hollywood ünlüleri, kadın futbol takımı kuracak

Takımın adı ve maçlarını oynayacağı stat ise henüz belirlenmedi. Kurulacak kulüp, NWSL'de California eyaletini temsil edecek ilk takım olacak.

Aralarında dünyaca ünlü ABD'li tenisçi Serena Williams ve Oscar ödüllü kadın oyuncu Natalie Portman 'ın da yer aldığı ünlüler, kadın futbol takımı kuracak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış

Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu

Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti

Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu