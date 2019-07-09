Son Dakika Haberleri: Serena Williams yarı finale çıktı
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Serena Williams yarı finale çıktı

55 dakika önce

Aynur TATTERSALL - LONDRA / DHAWimbledon'ın favori ismi ABD'li Serena Williams, yarı finale yükseldi.

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Aynur TATTERSALL - LONDRA/ DHA

Wimbledon'ın favori ismi ABD'li Serena Williams, yarı finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 8'inci gününde, tek kadınlar çeyrek finalinde ABD'li rakibi Alison Riske'yi mağlup eden Serena Williams adını yarı finale yazdırdı.
Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan 10 numaralı seribaşı Williams, dünya sıralamasında 55'inci basamakta yer alan vatandaşı 29 yaşındaki Alison Riske karşısında zorlanmasına rağmen galip gelmeyi başardı.
2 saat 1 dakika süren mücadelenin ardından 37 yaşındaki Williams, rakibini 4-6, 6-4 ve 3-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.


Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:40 Kaynak: DHA
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