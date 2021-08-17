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Serenad Bayraktar: Hayalim sahnede olmaktı! - Son Dakika

Serenad Bayraktar: Hayalim sahnede olmaktı!

17.08.2021 09:39
Serenad Bayraktar: Hayalim sahnede olmaktı!, System.String[]

? 4 yıldır Roterdam'da yaşıyorsunuz, müzisyenlikten şarkıcılığa geçiş için bir avantajı oldu mu bu süreç?Aslında bir geçiş yaptığımı söyleyemeyeceğim çünkü Hollanda'da halen devam eden bir trompet kariyerim var. Ruhum ve bakış açımdan dolayı bunların ikisinin ayrı olmadığını hissediyorum.

? 4 yıldır Roterdam'da yaşıyorsunuz, müzisyenlikten şarkıcılığa geçiş için bir avantajı oldu mu bu süreç?

Aslında bir geçiş yaptığımı söyleyemeyeceğim çünkü Hollanda'da halen devam eden bir trompet kariyerim var. Ruhum ve bakış açımdan dolayı bunların ikisinin ayrı olmadığını hissediyorum.

? TRT Çocuk Korosu ile başlayan şarkı söyleme hevesi, müzikle geçen yıllar ve peş peşe gelen üç şarkı... Hayaliniz hep sahne üstü müydü? Sanki her şey planlı ilerlemiş hayatınızda.

Biraz planlı, biraz şanslı, biraz da yönlendirmeler üzerine yürüdüm ve halen yürümeye devam ediyorum bu yolda. İlk başta ailem doğduğum andan itibaren bale ve resim dersleri de dahil olmak üzere sanatın birçok dalına yönlendirdiler. En son durağım müzik oldu. Hayalim her zaman sahne üstüydü ve her zaman da öyle oldu ve umarım böyle devam eder.

TÜRKÜLERİ DE BİLİRİM

? Diyarbakır'da geçen çocukluğunuzun müziğinize farklı bir lezzet kattığını düşünüyor musunuz?

Düşünüyorum. Türkü ve Türk Sanat Müziği repertuarım çok geniş açıkçası. Kendi kültürümüzün müziğini, bir sanatçı olarak bilmem gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Dinlemeye de söylemeye de çok açığım.

? Sizden yerel ezgilerin hakim olduğu şarkılar da duyabilecek mi dinleyiciniz?

Her türlü müziğe açığım ve dinlemeyi de seviyorum. Şu an için belli bir proje henüz yok ama ilerleyen zamanlarda bu tarz projelerde yer almayı çok isterim.

Serenad Bayraktar: Hayalim sahnede olmaktı!

ALBÜM 2022'DE ÇIKIYOR

? 'Kabul Ettim', 'Hissediyorum' ve 'Kolay Gelir'... Funk ritimlerine sahip renkli şarkılar hepsi. İlerisi için albüm planınız var mı?

2022 yılının başlarında bir albüm paylaşmayı düşünüyoruz. Bu albümde 2021 yılında yapmış olduğumuz bütün şarkılarımızın akustik versiyonu olacak. Biz şimdiden çalışmalarımıza başladık hatta neredeyse bitti diyebilirim, çıkması için sabırsızlanıyorum.

CAZ PROJEMİZ YOLDA

? Sesinizde caz tınıları alıyoruz. İleride bir caz albümü ya da dijital dünyada bu stilde şarkılarla karşımıza çıkacak mısınız?

Üzerinde çalıştığımız, YouTube için yapmayı planladığımız bir caz projemiz var. Bu proje beni gerçekten çok heyecanlandırıyor ve bir an önce dinleyicilerim ile buluşmasını sabırsızlıkla bekliyorum.

? Trompet eğitimi alıp, piyano dersleri ile hayatınıza devam ettiniz. Tamamıyla enstrümanla solo bir projede yer alma fikri var mı?

Konservatuvar hayatımın her döneminde solo kariyer yapma fırsatını çokça yakalım, bu benim vazgeçemeyeceğim ve gerçekten çok keyif aldığım bir duygu. Bu nedenle kendimi sadece bir şey ile sınırlamayı pek düşünmüyorum.

? Bunca yılın deneyimi ve birikimini yeni başlayanlara aktaracak mısınız? Eğitim vermeyi düşünür müsünüz?

4 senedir 6-27 yaş aralığına ders veriyorum. Ders vermenin, ders öğrenmekten daha geliştirici olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple öğrencilerimle vakit geçirmek ve öğretmek gelişimim için çok şey kazandırıyor.

MEDİTASYON İYİ GELİYOR

? Modunuz düştüğünde kişisel olarak enerjinizi ve iç sağlığınızı korumak için neler yapıyorsunuz?

Motivasyonum düşük olduğu zamanlarda mutlaka çokça müzik dinleyip piyano çalıyorum. Çoğu zamanda olumlama ile kendimi psikolojik olarak iyileştirmeye çalışıyorum. Bazen de sadece meditasyon yapıp uzun süre dinlenmek de enerjimi ve motivasyonumu geri kazanmamda yardım ediyor.

? Genç ve güzel bir kadın olarak bunu korumak için neler yapıyorsunuz?

Aslında korumak için fazla bir şey yapmıyorum henüz yaşım gereği fakat dengeli beslenmeyi ve et ürünleri tüketmeyi azaltarak bıraktığımdan beri ruhen de fiziken de kendimi daha huzurlu ve dinç hissetmeye başladım. Başlangıçta biraz zorlandım ama sonraki süreç çok kolaylaştı benim için.

PANDEMİYLE ÇOK ŞEY DİJİTALLEŞTİ

? Herkes dijital platformlar ile sürekli şarkı yayınlıyor. Bu hızlı dönem sizi nasıl etkiliyor?

Pandemi ile birlikte çoğu şey dijitale döndüğünden beri sistemin bu kadar hızlı ilerlemesi ve herkesin de bu döneme ayak uydurması beni hiç rahatsız etmiyor. Çünkü ne kadar çok üretim artıyorsa, onunla eş değer tüketici de artıyor.

? Genco Arı gibi usta bir müzik adamı ile çalışmak nasıldı?

Genco Arı ile çalışmanın müzikal anlamda beni inanılmaz geliştirdiğini düşünüyorum. Kendisi gerçekten dahi! Stüdyoda vakit geçirmek bile bana çok şey katıyor. Bunun, yeni yaptığım bestelere de etkisi olduğunu düşünüyorum.

Ben de üzgün ve kırgınım

· Türkiye gündemini takip ediyor musunuz?

Herkes gibi çok üzgün ve kırgınım. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan güzelliklere sahip olmamız ve sahip olduklarımızın yok oluşunu hüzün içinde görmek gerçekten acı hissettiriyor. Umarım güzel ülkemiz bu zor durumlardan çok çabuk kurtulur ve güzel günlere kavuşuruz.

Hollanda'da konserlerim başlıyor

· Sizi yakında sahnede izleyebilecek miyiz?

Kendi şarkılarımı yayınlamaya pandemi ile başladığım için pandemi öncesi de daha çok Hollanda'da klasik konserlerim oluyordu. Yeni dönemde eylül ayında Hollanda'da konser programım başlıyor, bununla birlikte Türkiye konserlerine de yavaş yavaş başlayacağız.

Serenad Bayraktar: Hayalim sahnede olmaktı!

Hollanda, Pandemi, Şarkı, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Serenad Bayraktar: Hayalim sahnede olmaktı! - Son Dakika Magazin


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