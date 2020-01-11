Serenas Group 20'inci yılını kutladı - Son Dakika
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Serenas Group 20'inci yılını kutladı

17 dakika önce

Congresium Ankara, kongre turizminin önde gelen ismi Serenas Group 20'nci yılında çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Serenas Group 20'inci yılını kutladı, System.String[]

Congresium Ankara, kongre turizminin önde gelen ismi Serenas Group 20'nci yılında çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.


Türkiye'nin en büyük etkinlik yönetim şirketlerinden biri olan Serenas Group, sektördeki 20'inci yılını görkemli bir davet eşliğinde Congresium Ankara'da kutladı.


Yıllardır toplantı, incentive, kongre, etkinlik alanlarında, uzmanlaşmış proje yönetimiyle Türkiye'nin önde gelen markalarından biri haline gelmiş Serenas Group, işletmeciliğini de yaptığı Congresium Ankara'da 20'nci yılına özel bir balo düzenledi. Baloya Olimpiyatlar, G20 ve G8 gibi dünyada yapılan en büyük organizasyonları gerçekleştirmesiyle tanınan, Serenas Group'un Fransız ortağı GL Events'in yöneticileri ile sektörde tanınmış bir çok isim Ankara'da buluştu.


Balodan önce 20 yıldır sektördeki imajının güvenilir, sözüne sadık, konusunda uzman, teknolojik alt yapıya sahip oluşturucu çözüm odaklı, yeniliklerin öncüsü bir firma olarak kabul edilen Serenas Group, başarılar kadar zorluklarla da dolu geçen 20 yılının değerlendirildiği ve anlatıldığı özel bir belgesel gösterimi yapıldı.


Kongrelerin yaşayan organizmalar olduğunu ifade eden Serenas Group CEO'su Mustafa Fethi Gürbüz İHA muhabirine şu açıklamalarda bulundu:


"Türkiye şartlarında oldukça zor bir 20 yıl geçirdik. Ama bugün geldiğimiz noktadan son derece mutluyum. Bu noktaya gelmemin tek nedeni beraber çalıştığım ekip oldu. Ekip arkadaşlarım olmasaydı biz burada olmazdık. Kongreler yaşayan organizmalardır. Siz ne kadar yenilik getirirseniz o kadar tercih edilen biri oluyorsunuz. Çünkü beklentiler her sene özellikle teknoloji bazda artıyor. Bizde buna ayak uydurma çalışıyoruz."


Kongre sektörünün Türkiye'de büyümeye devam edeceğini belirten Gürbüz, "Kongre sektörü Türkiye'de büyümeye devam edecektir. Özellikle uluslararası kongreler yakın gelecekte eski günleri aratmayacak şekilde Türkiye'ye dönecektir. Kongrenin geleceğinde hiçbir sorun olmaz. Çünkü insanlar birbirine dokunmadan çalışamıyorlar. İnternetin olması ne kadar söylense de bireysel konuşmalarla sağlanan bilgi çok daha değerlidir. Teknolojik bazlı olarak çalışmaya devam edeceğiz. Kongredeki beklentiler katılımcıların daha fazla bilgiye ulaşmasını temin etmek ve biz bu konuda bilimsel aktivitelerin yoğunlaşması için yönetim kurullarına baskı yapıyoruz" dedi.


GL Events CEO'su Olivier Ginon şirketlerinin 25 ülkede faaliyetlerine devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:


"Biz aşağı yukarı 9 senedir Serenas ile ortağız Türkiye'de. Bu aslında 2 faaliyet dalı arasında oluşan bir ortaklık. Bir tanesi Congresium diğeri ise bütün tıbbi kongrelerin organizasyonudur. Önemli olan Türkiye'de ortağız. Dünya çapında baktığımız da bizim şirketimiz 90 şehirde, 25 ülkede yer alıyor. Beni Serenas her zaman şaşırtmıştır. İnsan kaynaklarının kalitesiyle gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. "


Belgesel gösteriminin ardından bir konuşma yapan Gürbüz, bu zamana kadar şirkette emeği olan herkese teşekkür ederek, büyük bir aile olduklarını ifade etti. Gürbüz, Serenas Group CFO'su ve eşi Işıl Gürbüz'e de teşekkür etti. Balo keyifli bir müzik dinletisinin ardından son buldu. - ANKARA

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:49 Kaynak: İHA
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