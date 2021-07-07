Serenay Sarıkaya, "Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim" itirafında bulundu.

"ÖĞRENMEYE MERAKLI OLDUĞUMDAN"

Güzel oyuncu "Arkadaşların neden senden yaşça büyük? sorusuna ise, "Öğrenmeye meraklı olduğumdan. Bir de galiba yaşanmışlığı ve tecrübesi olan, karakterleri oturmuş, dolayısıyla daha temiz, enerjili insanlara çekiliyorum." ifadelerini kullandı. (Elle)

Serenay Sarıkaya son olarak komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşamıştı.

Güzel oyuncunun iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, Sarıkaya bu iddiaları yalanlamıştı.