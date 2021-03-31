Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi belli oldu
31.03.2021 09:55
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yeni projesi belli oldu. İşte ayrıntılar...
Serenay Sarıkaya önceki yıl el sıkıştığı Netflix için çekilecek yeni projesine hazırlanıyor. Platform için yapılan Pera Palas ve Kulüp başta olmak üzere bütün projeleri değerlendiren Sarıkaya sonunda Tims&B'nin Şahmeran dizisine sıcak bakmıştı.
ÇEKİMLER EN GEÇ EYLÜL AYINDA BAŞLIYOR
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Güzel oyuncu şimdilerde Pınar Bulut'un yazdığı dizinin senaryo çalışmalarının bitmesi bekleniyor.
Umur Turagay'ın yöneteceği dizinin çekimlerinin en geç eylül ayında başlanması planlanıyor.
Son Dakika Milli Takımımız'ın yıldız stoperi Merih Demiral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu İkinci el araç alım satımına vergi geliyor 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı Maltepe Sahil'de uyuşturucu etkisinde olan gençler vatandaşa bıçakla saldırıp genç bir kızın kıyafetlerini parçaladı 25 saniyede lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını çaldılar Berdan Mardini ve Fatoş Mardini 11 yıllık evliliğini bitirdi Türkiye'den ABD'ye "Soykırım" uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz