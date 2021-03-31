Serenay Sarıkaya önceki yıl el sıkıştığı Netflix için çekilecek yeni projesine hazırlanıyor. Platform için yapılan Pera Palas ve Kulüp başta olmak üzere bütün projeleri değerlendiren Sarıkaya sonunda Tims&B'nin Şahmeran dizisine sıcak bakmıştı.

ÇEKİMLER EN GEÇ EYLÜL AYINDA BAŞLIYOR

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Güzel oyuncu şimdilerde Pınar Bulut'un yazdığı dizinin senaryo çalışmalarının bitmesi bekleniyor.

Umur Turagay'ın yöneteceği dizinin çekimlerinin en geç eylül ayında başlanması planlanıyor.