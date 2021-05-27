Serenay Sarıkaya, aşk iddialarını yalanladı: Haldun benim arkadaşım! - Son Dakika

Serenay Sarıkaya, aşk iddialarını yalanladı: Haldun benim arkadaşım!

27.05.2021 09:51

Geçtiğimiz haftalarda Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya, söz konusu haberleri yalanlamıştı. Demirhisar'la yeniden görüntülenmesi üzerine aşk dedikodularının alevlenmesiyle, güzel oyuncu yeni bir açıklama daha yaptı. Serenay Sarıkaya, " Her seferinde aynı haberi yalanlamak istemiyorum, arkadaşım o" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay iş insanı Haldun Demirhisar ile Göcek'te tekne tatili yaparken görüntülenen Serenay Sarıkaya, haklarında çıkan aşk iddialarını "Bahsedilen kişi arkadaşımdır" diyerek yalanlamıştı. İkili geçtiğimiz günlerde de Göcek'teki bir çiftlik evinin bahçesinde objektife yansıdı. Evin Demirhisar'a ait olduğu ve ikilinin burada 1 ay baş başa tatil yaptığı iddia edildi.

AŞK İDDİASINI YİNE YALANLADI

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Serenay Sarıkaya, o fotoğraflarla ilgili sorular üzerine hem aşk iddiasını hem de Demirhisar'ın evinde kaldığı iddiasını yalanlayarak "Yeni bir şey söylemek istemiyorum. Daha önce de bu haberleri yalanlamıştım zaten. Görüntülendiğim yer benim evim. Arkadaşlarımla bir araya gelmem kadar doğal bir şey olamaz. Her seferinde aynı haberleri yalanlamak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Serenay Sarıkaya'dan açıklama: Orası evim Haldun Demirhisar arkadaşım
Haldun Demirhisar

ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR

Serenay Sarıkaya, yeniden tatile çıkıp çıkmayacağı sorusuna "Artık işler hareketleniyor. İşlerim daha ön planda şu an" yanıtını verdi. Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabında zamanlaması uymadığı için 'Bergen' filminde yer alamayacağını açıkladı.

Serenay Sarıkaya, aşk iddialarını yalanladı: Haldun benim arkadaşım!
Serenay Sarıkaya, aşk iddialarını yalanladı: Haldun benim arkadaşım!

Serenay Sarıkaya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya, aşk iddialarını yalanladı: Haldun benim arkadaşım! - Son Dakika Magazin


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