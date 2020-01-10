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Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın sözlerine nasıl cevap verdi?
6 saat önce
Bu olayın üzerine magazin kulisleri bir anda karıştı.
Bu olayın üzerine magazin kulisleri bir anda karıştı. İkili arasındaki aşk iddiaları tekrar gündeme geldi ve ilk yorum eski sevgili Defne Samyeli'den geldi. Samyeli, paylaştığı bir videoda aradan çekildiğini ifade etti. Herkesin merak ettiği ve olayın başrolündeki isim Serenay Sarıkaya da sonunda sessizliğini bozdu. Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'ı o akşam kulisten izlediği iddia edildi ve Serenay Sarıkaya ilk kez bu konu hakkında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:28
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