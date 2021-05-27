Serenay Sarıkaya'dan açıklama: Orası evim Haldun Demirhisar arkadaşım

Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'la ilk kez geçen ay işadamının Göcek'teki teknesinde görüntülenmiş, çıkan aşk haberlerini de "Bahsedilen kişi arkadaşımdır" diyerek yalanlamıştı. İkili geçtiğimiz günlerde de Göcek'teki bir çiftlik evinin bahçesinde objektife yansıdı. Evin Demirhisar'a ait olduğu ve ikilinin burada 1 ay baş başa tatil yaptığı iddia edildi.

AYNI HABERİ YALANLAMAK İSTEMİYORUM

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Serenay Sarıkaya, o fotoğraflarla ilgili sorular üzerine şöyle dedi: "Yeni bir şey söylemek istemiyorum. Daha önce de bu haberleri yalanlamıştım zaten. Görüntülendiğim yer benim evim. Arkadaşlarımla bir araya gelmem kadar doğal bir şey olamaz. Her seferinde aynı haberleri yalanlamak istemiyorum."

Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar, Göcek'teki çiftlik evinde böyle görüntülenmişti.

İşler ön planda

Serenay Sarıkaya, yeniden tatile çıkıp çıkmayacağı sorusuna "Artık işler hareketleniyor. İşlerim daha ön planda şu an" yanıtını verdi.

"BERGEN'DE YOKUM"

Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabında zamanlaması uymadığı için 'Bergen' filminde yer alamayacağını açıkladı.