Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz itirafı: Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz itirafı: Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi - Son Dakika Magazin

Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz itirafı: Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi

6 saat önce

Sarıkaya, Cem Yılmaz'la ilgili sorulara "Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi" diyerek aşk iddialarını doğruladı.

Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz itirafı: Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi, System.String[]

Sarıkaya, Cem Yılmaz'la ilgili sorulara "Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi" diyerek aşk iddialarını doğruladı.


Sarıkaya daha önce Cem Yılmaz sorularına böyle cevap vermişti Açıklaması

Cem Yılmaz, Sarıkaya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:48 
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YORUMLAR (1)
  • htc: Serenay SARIKAYA eskiden severdik seni yaşı yaşına kişilerle sevgili olurdun şimdi baban yaşındakilerle sana yakışmadı be:( Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


Son Dakika

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