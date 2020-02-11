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Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz itirafı: Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi
6 saat önce
Sarıkaya, Cem Yılmaz'la ilgili sorulara "Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi" diyerek aşk iddialarını doğruladı.
Sarıkaya, Cem Yılmaz'la ilgili sorulara "Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi" diyerek aşk iddialarını doğruladı.
Sarıkaya daha önce Cem Yılmaz sorularına böyle cevap vermişti Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:48
Son Dakika Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu Yasak Elma dizisi, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın boşanmasıyla ilgili paylaşım yapan Şeyma Subaşı'ya gönderme yaptı