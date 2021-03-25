Serenay Sarıkaya'dan flaş karar! Satma kararı aldı...

Sarıkaya'nın davetlerde giydiği elbiselerden aksesuarlarına kadar birçok kişisel eşyası, Givin.co web sitesi ve Akasya AVM'deki Givin İyilik Mağazası üzerinden satışa sunuldu.

KIZLARA EĞİTİM BURSU VERİLECEK

Elde edilen gelirle genç kızlara eğitim bursu verilecek. İyiliğin paylaşılarak çoğaldığına inandığını söyleyen Serenay Sarıkaya, en çok destek sağlayan üç kişiye özel teşekkür notları yazarak bu iyilik hareketini bir anıya dönüştürecek.& ;



