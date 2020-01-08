Serenay Sarıkaya, Duygu Özaslan'ı mı taklit ediyor...İlk kez konuştu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya, Duygu Özaslan'ı mı taklit ediyor...İlk kez konuştu - Son Dakika Magazin

Serenay Sarıkaya, Duygu Özaslan'ı mı taklit ediyor...İlk kez konuştu

6 saat önce

Sarıkaya "Twitter'dan çıkan bir haber, gerçek olduğunu düşünmüyorum.

Serenay Sarıkaya, Duygu Özaslan'ı mı taklit ediyor...İlk kez konuştu, System.String[]

Sarıkaya " Twitter'dan çıkan bir haber, gerçek olduğunu düşünmüyorum. Ben sevdiğim şeyleri yapıyorum. Sevdiğim şeyleri yapınca takdir görmek beni mutlu ediyor. Her eleştiriyi dikkate alırsam sağlıklı bir hayat sürdürmem pek mümkün olmaz. Eleştirisini dikkate aldığım birkaç insan var" dedi.

Sarıkaya, Twitter, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:06 
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