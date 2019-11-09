Son Dakika Haberleri: Serenay Sarıkaya: Heyecandan ağladım
Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya: Heyecandan ağladım

Serenay Sarıkaya: Heyecandan ağladım

7 saat önce

Oturumun diğer konukları; ID İletişim'in kurucusu Ayşe Barım, Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas ve BKM CEO'su Zümrüt Arol Bekçe'ydi.

Serenay Sarıkaya: Heyecandan ağladım, System.String[]

Oturumun diğer konukları; ID İletişim'in kurucusu Ayşe Barım, Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas ve BKM CEO'su Zümrüt Arol Bekçe'ydi. Serenay Sarıkaya, "Alice" müzikalinin konuşulduğu etkinlikte, duygularını şu sözlerle anlattı: "Alice'in bütün süreci benim için çok heyecanlıydı. Bu salona ilk geldiğim günü hiç unutamıyorum. Dansçı seçmelerine özellikle katılmak istemiştim. Tek başıma, koca salon bomboştu. O kadar etkilendim, o kadar heyecanlandım ki ağlamadan duramadım. Çünkü gerçek olamayacak kadar güzel bir rüyaydı. Bunun gerçek olduğunu bilmek, yaşamak ve görmek muazzam bir duygu. İşin içine girdikçe de, o hazırlık süreçleriyle birlikte heyecanımız daha da arttı. Her defasında sahneye çıkana kadar ne kadar büyük bir şey yaptığımızı tarif edemediğimiz güzel bir rüya yaşıyoruz. O yüzden çok mutluyum." Müzikalin biletlerinin tükendiğini öğrendiği an da sevinçten ağladığını itiraf eden oyuncu, "Bütün duyguları bir arada yaşadım. Ağlamadan duramadım" diye konuştu.

Serenay Sarıkaya, Değerli Taş, CEO, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:05 
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