Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar tatile kaldığı yerden devam ediyor - Son Dakika

Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar tatile kaldığı yerden devam ediyor

28.05.2021 08:03
Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar tatile kaldığı yerden devam ediyor, System.String[]

Bir süredir adı Haldun Demirhisar'la aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, iş için geldiği İstanbul'dan Göcek'e döndü.

Bir süredir adı Haldun Demirhisar'la aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, iş için geldiği İstanbul'dan Göcek'e döndü. Nisan başından beri iş insanı Haldun Demirhisar'la Göcek'te tatil yaptığı iddia edilen Sarıkaya, 2.5 yıldır üzerinde çalıştığı "Bergen" filminin kadrosundan ayrılmasıyla yeniden Demirhisar'ın yanına gitti.

Başka bir projenin çekim tarihlerinin çakışması nedeniyle kadrodan ayrılmak zorunda kaldığını söyleyen Sarıkaya'nın büyük üzüntü yaşadığı belirtildi. Kafasını dağıtmak için İstanbul'daki işlerini hallettikten hemen sonra yine Göcek'e dönen oyuncunun, "Aramızda aşk yok, arkadaşız" dediği Haldun Demirhisar'la tatiline kaldığı yerden devam etme kararı aldığı öğrenildi.

Bebek geliyor

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Vedat Alaton, nisan ayında üçüncü kez nikah masasına oturarak, sevgilisi Seda Söğütlü ile evlenmişti.

3.5 yıldır birlikte olan sevgililer, İsviçre'nin Zürih Başkonsolosluğu'ndaki törenle evlenmişti.

Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar tatile kaldığı yerden devam ediyor

Şimdi çift cephesinden bir mutlu haber daha geldi...

Seda Söğütlü bebek bekliyormuş. Önceki evliliğinden bir çocuğu olan Vedat Alaton, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyormuş. Hayırlı, uğurlu olsun...

'Dalınç'a hazır olun

Dijital sanat sergisi "Dalınç", Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 15-17 Haziran tarihleri arasında Binbirdirek Sarnıcı'nda düzenlenecek. Dijital Sanat Festivali İstanbul'un başlangıç sergisi olarak tasarlanan "Dalınç"ta, aralarında dijital sanatın ünlü isimleri Lara Kamhi ve Mehmet Öğüt'ün de olduğu 10 sanatçının eserleri yer alacak. Büyüleyici atmosferi ile Binbirdirek Sarnıcı'nda Mezo Dijital tarafından düzenlenen serginin küratörü ise Seyhan Musaoğlu.

Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar tatile kaldığı yerden devam ediyor

Tıp fakültesi kuruldu

Nişantaşı Üniversitesi, 10'uncu yılında sağlık alanında önemli bir atılım yaparak tıp ve diş hekimliği fakültelerini kurdu. Bu gelişmeleri sormak için aradığım Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal, "Bu iki fakülte, bizler ve ülkemiz için çok önemli" diye konuştu.

Büyük ölçekli bir yatırımla son teknolojik imkanlarla donatılmış 240 yatak kapasiteli bir üniversite hastanesinin de hayata geçeceğini söyleyen Dr. Uysal, "Uluslararası bilimsel faaliyetlerin ön planda tutulacağı bu fakültelerde akademik kadro yapılanma çalışmaları son hızıyla devam etmekte olup, yurtdışı üniversite işbirliklerine dayalı proje bazlı ve klinik yoğun bir müfredat uygulanacak" dedi.

Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar tatile kaldığı yerden devam ediyor
Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar tatile kaldığı yerden devam ediyor

Serenay Sarıkaya, İstanbul, Bergen, Nisan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar tatile kaldığı yerden devam ediyor - Son Dakika Magazin


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