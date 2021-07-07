Serenay Sarıkaya'nın arkadaşları neden hep yaşça büyük?

Oyuncu "Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim" dedi.
"İlişkilerinde romantik ve duygusal mısın, yoksa aklın yönetimde midir?" sorusuna ise şöyle cevap verdi...
" Fazlasıyla duygusalım maalesef. Hiç öyle plancı programcı değilim. O anda içimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum"
ÖĞRENMEYE MERAKLIYIM
Oyuncu Serenay Sarıkaya "Arkadaşların neden senden yaşça büyük?" sorusuna şöyle cevap verdi:
Öğrenmeye meraklı olduğumdan. Bir de galiba yaşanmışlığı ve tecrübesi olan, karakterleri oturmuş, dolayısıyla daha temiz enerjili insanlara çekiliyorum.
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