Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş

Son dönemde ünlü komedyen Cem Yılmaz ile ilişkisini noktaladığı haberleriyle gündeme gelen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu, beyaz kıyafetiyle çekilen pozlarını "İyi bayramlar" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Sade güzelliğiyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına 426 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.

SEREN SERENGİL'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Seren Serengil'in, Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına yaptığı yorum ise dikkatlerden kaçmadı. Serengil, "Bir hamile güzelliği gelmiş. Keşke olsa. Bu gülüşü bilirim benimde vardi bole bir fotoğrafım hamileyken yanılıyor olabilirim ama temennim bu senin için" ifadelerini kullandı.