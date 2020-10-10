Serenay Sarıkaya'nın sahte isimle hastaneye yatış yaptırdığı iddiasına yalanlama

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın dün gece saatlerinde özel bir hastaneye giderek göğüslerine silikon taktırdığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın 7 Ekim 2020, Çarşamba günü hastanede geçirdiği operasyonla ilgili medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

"SAHTE İSİM İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Başhekim Dr. Cengiz Bavbek, açıklamasında, "Hastanemizi zan altında bırakacak şekilde, basında 'sahte isimle hastaneye yatışı yapıldı' şeklinde haberler yayınlanmıştır. Bu iddialar asılsızdır ve doğru değildir. Hastamız Serenay Sarıkaya, 7.10.2020 - 08.10.2020 tarihleri arasında kendi ismiyle hastanemizden hizmet almış ve taburcu olmuştur" ifadelerini kullandı.