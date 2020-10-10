Serenay Sarıkaya'nın sahte isimle hastaneye yatış yaptırdığı iddiasına yalanlama - Son Dakika

Serenay Sarıkaya'nın sahte isimle hastaneye yatış yaptırdığı iddiasına yalanlama

10.10.2020 23:18
Serenay Sarıkaya'nın sahte isimle hastaneye yatış yaptırdığı iddiasına yalanlama, System.String[]

Cem yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Maslak'taki özel bir hastanede estetik ameliyatı olduğu, hastane kaydını da sahte bir isimle yaptığı iddia edilmişti.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın dün gece saatlerinde özel bir hastaneye giderek göğüslerine silikon taktırdığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın 7 Ekim 2020, Çarşamba günü hastanede geçirdiği operasyonla ilgili medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

"SAHTE İSİM İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Başhekim Dr. Cengiz Bavbek, açıklamasında, "Hastanemizi zan altında bırakacak şekilde, basında 'sahte isimle hastaneye yatışı yapıldı' şeklinde haberler yayınlanmıştır. Bu iddialar asılsızdır ve doğru değildir. Hastamız Serenay Sarıkaya, 7.10.2020 - 08.10.2020 tarihleri arasında kendi ismiyle hastanemizden hizmet almış ve taburcu olmuştur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Karantina döneminde aldığı kilolarla sıkça adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu sefer de estetik haberleriyle gündeme gelmişti. Sarıkaya, dün gece saatlerinde özel bir hastaneye giderek göğüs estetiği yaptırmıştı.

SAHTE İSİMLE KAYIT YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Genç oyuncu adının duyulmaması için hastane kayıtlarında ismini "Seray Kaya" olarak yazdırdığı öne sürülmüştü.

Serenay Sarıkaya'nın sahte isimle hastaneye yatış yaptırdığı iddiasına yalanlama
Serenay Sarıkaya'nın sahte isimle hastaneye yatış yaptırdığı iddiasına yalanlama
Serenay Sarıkaya'nın sahte isimle hastaneye yatış yaptırdığı iddiasına yalanlama
Serenay Sarıkaya'nın sahte isimle hastaneye yatış yaptırdığı iddiasına yalanlama
Serenay Sarıkaya'nın sahte isimle hastaneye yatış yaptırdığı iddiasına yalanlama
Serenay Sarıkaya'nın sahte isimle hastaneye yatış yaptırdığı iddiasına yalanlama
Serenay Sarıkaya'nın sahte isimle hastaneye yatış yaptırdığı iddiasına yalanlama

Serenay Sarıkaya, Sarıkaya, Hastane, Maslak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya'nın sahte isimle hastaneye yatış yaptırdığı iddiasına yalanlama - Son Dakika Magazin

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