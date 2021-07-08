Serenay Sarıkaya, peş peşe paylaştığı mavi bikinili pozlarıyla büyüledi

Gerek özel hayatı gerekse de tatil pozlarıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, kusursuz fiziğiyle yine adından söz ettirdi. Oyuncu bu sefer de peş peşe mavi bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

POZLARIYLA BÜYÜLÜYOR

29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, Elle dergisine poz vermek için kamera karşısına geçti. 9,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan, yeşilliklerin içinde mavi bikinisiyle verdiği pozları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Sarıkaya'nın mavi kalp emojisi koyarak paylaştığı fotoğraflara kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı. Fiziğine dikkat eden Sarıkaya'nın kusursuz görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.

"YAŞANMIŞLIĞI OLAN İNSANLARA ÇEKİLİYORUM"

Serenay Sarıkaya dergiye verdiği röportajda özel hayatıyla ilgili merak edilen soruları da yanıtlamış ve "Arkadaşların neden senden yaşça büyük? sorusuna şu cevabı vermişti: "Öğrenmeye meraklı olduğumdan. Bir de galiba yaşanmışlığı ve tecrübesi olan, karakterleri oturmuş, dolayısıyla daha temiz, enerjili insanlara çekiliyorum."

İşte Serenay Sarıkaya'nın mavi bikinili pozları...