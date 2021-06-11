Serenay Sarıkaya stili ile dikkat çekti

Bulgari'nin Türkiye'deki reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, markanın Milano'da düzenlediği davette dünyaca ünlü yıldızlarla bir araya gelmişti.

Oyuncu, etkinlikle ilgili sorulara "Çok güzel bir davet oldu. Ben de markanın Türkiye yüzü olarak yer aldım" yanıtını verdi.

Hande CAN yazdı: Nerede o eski Serenay?

Sokağa çıktığında dönüp dönüp baktığımız Serenay'ı arar olduk.

Ne ışığı kaldı ne aurası...

Stilini kaybetmiş bir Sere-nay'la karşı karşıyayız.

Onu ilk defa bu kadar kötü gördüm.