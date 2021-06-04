Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!

Cem Yılmaz'la ayrıldıktan sonra iş adamı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı ileri sürülen ve iddiaları her fırsatta yalanlayan Serenay Sarıkaya, bu sefer de pozlarıyla adından söz ettirdi.

BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 9,1 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu renkli süper mini elbiseyle verdiği pozları paylaştı. Sarıkaya'nın herhangi bir açıklama yazmadan paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte Serenay Sarıkaya'nın yeni pozları...