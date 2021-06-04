Cem Yılmaz'la ayrıldıktan sonra iş adamı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı ileri sürülen ve iddiaları her fırsatta yalanlayan Serenay Sarıkaya, bu sefer de pozlarıyla adından söz ettirdi.
Instagram'da 9,1 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu renkli süper mini elbiseyle verdiği pozları paylaştı. Sarıkaya'nın herhangi bir açıklama yazmadan paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Son Dakika › Magazin › Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu! - Son Dakika Magazin