Son Dakika Haberleri: Serenli: "Edebiyatın zenginleştirilmesi için farkındalık oluşturulmalı"
Son Dakika Güncel Haber

Serenli: "Edebiyatın zenginleştirilmesi için farkındalık oluşturulmalı"

44 dakika önce

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Samsun Şube Başkanı Ali Serenli, edebiyatın zenginleştirilmesi için Samsun'da okuma ve dil grupları oluşturulması, öğrenciler arasında Türkçenin doğru kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılarak farkındalık sağlanması gerektiğini söyledi.

Serenli:
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Samsun Şube Başkanı Ali Serenli, edebiyatın zenginleştirilmesi için Samsun'da okuma ve dil grupları oluşturulması, öğrenciler arasında Türkçenin doğru kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılarak farkındalık sağlanması gerektiğini söyledi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Samsun Şubesi, yeni yönetim kurulunu oluşturarak kuruluş çalışmalarını tamamladı. Kurucu Başkanı İdris Akdin'den görevi devralan Ali Serenli yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli olan derneklerinin kamu yararı statüsünde olup, Türkiye adını kullanabilen nadir yapılardan olduğunu kaydetti. Edebiyatın zenginleştirilmesi için Samsun'da okuma ve dil gurupları oluşturulması, müzakereler yapılması, öğrenciler arasında Türkçenin doğru kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılması ve özellikle gençler arasında Türkçe gönüllüsü programlarının yapılarak farkındalık sağlanması gerektiğini belirten Serenli, "Bu gereklilik ve sorumluluk gerek resmi ve gerekse sivil kurumlar aracılığı ile ve el birliği yapılarak oluşturulacaktır. Dünyanın başat dillerinden bir tanesi olan Türkçenin bir bilinç halinde topluma yerleşmesine adına çaba göstereceğiz. Bu açıdan Samsun mümbit bir şehir" dedi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Samsun Şubesi şu isimlerden oluştu: "Ali Serenli (Başkan), Ömer Vural (başkan yardımcısı), Mücahit Malkoç (sekreter), İbrahim İnan (muhasip), Ahmet Yıldız (üye), Muhammet Esat Şengül (üye), Sadullah Genç (üye), Cezmi Gençten (üye), Yaşar Yeşilyurt (üye), İdris Akdin (üye)." - SAMSUN
Edebiyat, Serenli, Türkiye, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Wikipedia dosyasını açan AİHM, Türkiye'ye 31 Ekim'e kadar süre verdi
Sberbank, Akkuyu'nun inşaatı için 400 milyon dolar kredi verecek Irak Tarım Bakanı yumurta ithalatı için Türkiye'ye davet edildi TikTok'un ahlaki değerleri bitiren başarısı: 3 ayda 600 milyon dolar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 14:15:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serenli: "Edebiyatın zenginleştirilmesi için farkındalık oluşturulmalı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]