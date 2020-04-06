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Serge Aurier'in Tottenham'daki Muazzam İlk Golü
22 dakika önce
Serge Aurier, Tottenham'da Aralık 2017'de Brighton'a mükemmel bir gol attı attı. Aurier'un bu golü, Paris-Saint-Germain'den Tottenham'a geldiğinden bugüne kulüp için attığı ilk gol olarak tarihe geçti.
Serge Aurier, Tottenham'da Aralık 2017'de Brighton'a mükemmel bir gol attı attı. Aurier'un bu golü, Paris-Saint-Germain'den Tottenham'a geldiğinden bugüne kulüp için attığı ilk gol olarak tarihe geçti.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:32
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