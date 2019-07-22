Serge Gnabry, Houston'da James Harden ile Buluştu
42 dakika önce
Real Madrid'e Houston'a karşı kazandıktan sonra, Basketbol süperstarı James Harden Bayern dolabını ziyaret etti. Açıkçası, Serge Gnabry ve Harden birlikte "pişirilir".
Real Madrid
'e Houston'a karşı kazandıktan sonra, Basketbol süperstarı James Harden
Bayern dolabını ziyaret etti. Açıkçası, Serge Gnabry ve Harden birlikte "pişirilir".
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:05
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