Son Dakika Haberleri: Serge Gnabry, Houston'da James Harden ile Buluştu
Son Dakika Spor Haber

Serge Gnabry, Houston'da James Harden ile Buluştu

42 dakika önce

Real Madrid'e Houston'a karşı kazandıktan sonra, Basketbol süperstarı James Harden Bayern dolabını ziyaret etti. Açıkçası, Serge Gnabry ve Harden birlikte "pişirilir".

Real Madrid'e Houston'a karşı kazandıktan sonra, Basketbol süperstarı James Harden Bayern dolabını ziyaret etti. Açıkçası, Serge Gnabry ve Harden birlikte "pişirilir".
Serge Gnabry, Houston'da James Harden ile Buluştu
James Harden, Real Madrid, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı Trabzonspor'un Adebayor teklifi ortaya çıktı Galatasaray'da Mitroglou şoku: İstediğiniz takıma gönderin UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 16:48:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serge Gnabry, Houston'da James Harden ile Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]