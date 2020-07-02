Genç yaşlarında Premier Lig'e transfer olan Serge Gnabry Arsenal ve West Bromwich formalarıyla kendini göstermekte zorlandı. Ancak Almanya'ya döndükten sonra Alman yıldız Avrupa'nın en iyi hücum silahlarından biri haline geldi.
Genç yaşlarında Premier Lig'e transfer olan Serge Gnabry Arsenal ve West Bromwich formalarıyla kendini göstermekte zorlandı. Ancak Almanya'ya döndükten sonra Alman yıldız Avrupa'nın en iyi hücum silahlarından biri haline geldi.
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2.07.2020 12:54:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Serge Gnabry'nin Almanya'ya Dönüşü - Son Dakika