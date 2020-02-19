Sergen'den takıma motivasyon - Son Dakika
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Sergen'den takıma motivasyon

7 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir mağlubiyeti sonrasında futbolcularla yaptığı toplantıda fikstüre dikkat çekti.

Sergen'den takıma motivasyon, System.String[]

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir mağlubiyeti sonrasında futbolcularla yaptığı toplantıda fikstüre dikkat çekti. Yalçın, özellikle Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarına vurgu yapıp, "Bu 2 maçı kazanıp iyi bir hava yakalarsak, üst üste alacağımız seri galibiyetler bizi zirveye ortak yapar" diyerek oyuncularını motive etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir yenilgisi sonrasında futbolcularla toplantı yaptı. Cumartesi günü yapılan rejenerasyon antrenmanı öncesinde oyuncularıyla görüşen Yalçın, fikstüre dikkat çekerek, "Zorlu rakiplerle oynuyoruz. Başakşehir maçı geride kaldı. İyi oynadık ancak şanssız bir mağlubiyet aldık. Zirvenin uzağında kalmış gibi görülebiliriz ancak durum öyle değil. Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarını kazanmamız durumunda şampiyonluk yolundaki rakiplerimizle aramızda çok fazla puan farkı kalmaz. Alacağımız seri galibiyetler bizi zirve ortağı yapar" ifadelerini kullandı.

GOL YOLLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Başakşehir karşısında oynanan futboldan memnun olduğunu dile getiren Yalçın, "Oyundan memnunum ancak gol yollarında bitirici hamleyi yapamadık. Topu rakip sahaya ve rakip ceza sahasına taşımakta problem yaşamıyoruz. Topu kaleye sokma konusunda biraz daha etkili olmamız gerekiyor. Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında alacağımız iyi sonuçlar, kendimize güven konusunda da bizi ileriye taşıyacaktır" diyerek oyuncularını motive etti.

(Bozhan Memiş/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:50 Kaynak: İHA
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