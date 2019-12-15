Sergen'in Beşiktaş'a karşı ilk galibiyeti - Son Dakika
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Sergen'in Beşiktaş'a karşı ilk galibiyeti

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olurken, siyah-beyazlı ekibin efsane yıldızı Sergen Yalçın, teknik adam olarak eski takımına karşı 7. kez sahaya çıktı ve ilk kez galip geldi.

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Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olurken, siyah-beyazlı ekibin efsane yıldızı Sergen Yalçın, teknik adam olarak eski takımına karşı 7. kez sahaya çıktı ve ilk kez galip geldi.


Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği mücadelede, siyah-beyazlı ekibin efsane yıldızı Sergen Yalçın da eski kulübüne karşı 6'sı lig maçı olmak üzere 7. kez sahaya teknik direktör olarak çıktı ve ilk galibiyetini aldı. Antrenörlük kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan ve ardından Süper Lig'de takım çalıştırmaya başlayan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibe karşı ilk maçına 2013-2014 sezonunda çıktı. O dönem Gaziantepspor'u çalıştıran Sergen, Bilic'in başında olduğu Beşiktaş'a Olcay Şahan ve Ömer Şişmanoğlu'nun attığı gollerle 2-1 mağlup olmuştu. Sergen Yalçın 1 sezon sonra Roberto Carlos'un yerine Sivasspor'un başına geçerken, ligin 23. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Kara Kartal bu karşılaşmada da eski öğrencisini üzdü ve Atiba'nın golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.


İlk puanını Kayseri'yle aldı


Sivasspor'un ardından bir sezon sonra 3 maçlığına Gaziantepspor'u çalıştıran ve Beşiktaş'a rakip olmayan Sergen Yalçın, takip eden sezonda ise Kayserispor'da görev aldı. 24. haftada Vodafone Park'a çıkan Sergen, 2-2'lik sonuçla siyah-beyazlılara karşı ilk puanını aldı. Yalçın, aynı sezon kupada da Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. D Grubu'nda Beşiktaş'la mücadele eden Yalçın'ın ekibi Kayserispor, siyah-beyazlılarla 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz sezon ise Alanyaspor'u çalıştıran genç hoca, ligin ilk yarısında Beşiktaş'la 0-0 berabere kalırken, ikinci yarıda deplasmanda oynanan mücadeleden ise 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:06 Kaynak: İHA
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