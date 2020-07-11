Sergen'in kozu Boateng - Son Dakika

Sergen'in kozu Boateng

Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta eksikler can sıkıyor.

Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta eksikler can sıkıyor. Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba, Ljajic ve Umut bu maçta forma giyemeyecek. Forvette Boateng'e oynatmayı düşünen Sergen Yalçın, sakatlıktan dönen N'Koudou'yu da 11'de sahaya sürecek.

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Beşiktaş'ta sakatlar can sıkıyor. Pazartesi günü Yeni Malatyaspor deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkacak olan siyah-beyazlılarda, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Adem Ljajic, Umut Nayir ve cezalı olan Atiba forma giyemeyecek. Bu isimlerin yokluğunda eldeki oyuncularla en iyi 11'i sahaya sürmek isteyen Sergen Yalçın, forvette Boateng'i oynatmayı düşünüyor. Kasımpaşa maçında oyuna girdikten sonra takımı hareketlendiren, attığı golle skora denge getiren ve hücumda oldukça etkin bir görüntü ortaya koyan Ganalı futbolcu, Yeni Malatyaspor mücadelesinde siyah-beyazlıların gol silahı olacak.


Lens sağ beke, Necip ortaya


Kasımpaşa maçında Gökhan Gönül'ün sakatlanmasının ardından sağ beke geçen ve Beşiktaş'ta sahanın en iyilerinden olan Lens, Yeni Malatyaspor mücadelesinde de sağ bekte forma giyecek. Atiba'nın yokluğunda ise forma Necip'te olacak. Fenerbahçe derbisi öncesinde Malatya'dan 3 puanla dönmek isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, hücum gücü yüksek isimlerle sonuç almanın hesaplarını yapıyor. Elneny-Necip ikilisini ön liberoda sahaya sürecek olan Yalçın, bu oyuncuların önünde ise Boyd, Diaby, N'Koudo üçlüsünü oynatacak. Kasımpaşa maçında son dakikada attığı golle 3 puanı getirse de maç boyunca beklentinin altında kalan Güven Yalçın ise, Malatya deplasmanında kulübede olacak. - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sergen'in kozu Boateng - Son Dakika Spor
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