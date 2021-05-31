Üye Girişi
Sergen Piçinciol: "Hedef küme düşmemekti ama Süper Lig'e yükseldik" - Son Dakika

Sergen Piçinciol: "Hedef küme düşmemekti ama Süper Lig'e yükseldik"

31.05.2021 12:09
Sergen Piçinciol:

Bu sezon elindeki kısıtlı kadro ve maddi sıkıntılar nedeniyle şampiyonluk beklentilerinin az olduğu Giresunspor'un buna rağmen 44 yıllık Süper Lig özlemini bitiren başarı hikayesini 3. Lig'den, Süper Lig'e taşıdığı genç stoper oyuncusu Sergen Piçinciol anlattı.

Bu sezon elindeki kısıtlı kadro ve maddi sıkıntılar nedeniyle şampiyonluk beklentilerinin az olduğu Giresunspor'un buna rağmen 44 yıllık Süper Lig özlemini bitiren başarı hikayesini 3. Lig'den, Süper Lig'e taşıdığı genç stoper oyuncusu Sergen Piçinciol anlattı.

Sezon başı 3. Ligde mücadele eden Nazilli Belediyespor'dan, Giresunspor'a transfer olarak 24 maçta görev alıp, 3 gol, bir asisti bulunan genç futbolcu Sergen Piçinciol, saha dışında yaşananları anlattı. Giresunspor'un sezon başında tek hedefinin küme düşmemek olduğunu kaydeden Sergen Piçinciol, "Sezon başı kulübün elinde bir tane oyuncu vardı ve imkanlarda oldukça kısıtlıydı. Sonra başkan çok çaba sarf etti hakkını vermek lazım. Sezon başında yönetim tarafından, "Küme düşmeyelim, play- offu kovalarsak da önünüzü kesmeyiz" denildi. Yola bu düşünceyle çıktık ama çok güzel bir yola çıkmışız. Başkan ve yönetim çok güzel bir takım kurdu. Bizde güvenleri boşa çıkarmamak için elimizden geleni yaptık. Taraftarın isteği bize güveni başarımız da çık büyük etkisi oldu. Başarı geldikçe hedef de büyüdü. 44 yıllık Süper Lig özleminin bitmesi için beklentiler arttıkça bizim de üzerimizde psikolojik bir baskı oluşuyordu. Çok stresli dönemler geçirdik. 12'de 12 yaptığımızda her şey çok iyiydi, ancak daha sonra 3'te sıfır çektik ve bu skor sonrasında psikolojik bir çöküş yaşadık. Ancak biz bir birimize takım olarak güvenimizi kaybetmedik. Takım olmak derler ya işte biz o takım ruhunu kaybetmedik ve başarabileceğimize inanıyorduk. Yönetim de yanımızdaydı. Bu da çok önemliydi. Ayrıca ifade etmek istiyorum ki Giresunspor camiası futbolu çok iyi biliyor. Takımını desteklemeyi, motive etmeyi çok iyi başarıyor. Bizim başarımızın arkasındaki asıl motivasyon bu şehrin gücüdür" şeklinde konuştu.

"Para için değil, takım ruhuyla oynadık"

Giresunspor'un başarısında asla paranın söz konusu olmadığını da ifade eden Sergen, "Her takımda olabileceği gibi zaman zaman ödemelerde gecikmeler oldu ama asla mağduriyet yaşamadık. Hiçbir şekilde de başarımızda başarısızlığımızda da asla para konusu geçmedi. Bir takım ruhla oynar derler ya biz o ruhu yakalamıştık. Kulüp, paraya değer veren değil, başarıya aç ve kendini ispat etmek isteyen futbolculardan kurulmuştu. Yönetim bizi mağdur etmedi biz de sadece sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Sonunda da bu başarı geldi" ifadelerini kullandı.

"Hedefim önce Milli Takım, sonra Avrupa Ligi"

Giresunspor'daki ve futbol kariyerindeki hedeflerini de anlatan genç oyuncu Sergen Piçinciol, "Bilindiği gibi 3. Ligden üst liglere oyuncu transferi pek mümkün değildir. Ancak bana bir şans doğdu diyebiliriz. 3. Ligde mücadele eden Nazilli Belediyespor'da geçen sezon oynarken, menajerler aracılığıyla Giresunspor'a tavsiye edildim. Hakkımda iyi referansalar da alınınca Giresunspor'a transfer oldum. Bana Giresunspor'da bir fırsat verildi. Ben de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istedim. Hocalarımın güvenini sahaya çıktığımda sarsmamak adına elimden geleni yaptım. Bana güvenen hocalarıma ve yönetime çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra ise Giresunspor ile Süper Lig'de çok iyi bir sezon geçirmektir. Bunun yanı sıra her futbolcunun olduğu gibi Milli Takım'da forma giymeyi çok istiyorum. Bunların dışında gelecek hedefim ise olmaz diye bir şey yoktur ama Avrupa Liginde oynamaktır" diye konuştu. - GİRESUN

Sergen Piçinciol: Hedef küme düşmemekti ama Süper Lig'e yükseldik

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Milli Takım, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sergen Piçinciol: 'Hedef küme düşmemekti ama Süper Lig'e yükseldik' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı TikTok için merdivenlerden bisikletle inen genç, canından oluyordu! Yürekleri ağza getiren an kamerada TikTok için merdivenlerden bisikletle inen genç, canından oluyordu! Yürekleri ağza getiren an kamerada Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Sepaş Enerji, icralık elektrik faturası borçlarına faiz affı getirdi Sepaş Enerji, icralık elektrik faturası borçlarına faiz affı getirdi Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var!

Son Dakika Haberleri
13:15 Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi
12:50 Marmara Denizi'nde kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı
12:49 Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı
12:13 Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı
12:08 Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı
12:00 Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi
11:49 Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti
11:49 Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor
11:38 Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir
11:24 Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar
Öpüşme pozlarını paylaşan Beren Saat, hem Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı hem de aşkını haykırdı Öpüşme pozlarını paylaşan Beren Saat, hem Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı hem de aşkını haykırdı         
13:32
Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek         
13:13
Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı         
12:50
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası         
11:54
Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti         
11:50
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar         
11:25
Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor         
11:05
Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak         
11:00
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi         
10:51
Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı         
10:45
İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı         
10:43
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı         
10:41
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor         
20:09
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 13:53:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sergen Piçinciol: "Hedef küme düşmemekti ama Süper Lig'e yükseldik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement