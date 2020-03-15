Sergen Yalçın, 11'de Boyd'u tercih etti

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta ilk 11 belli oldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Tyler Boyd'u ilk 11'de sahaya sürdü.



Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile derbi maçta karşılaşacak olan Beşiktaş'ta zorlu mücadelenin ilk 11'i belli oldu. Korona virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan derbide Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hafta içi yapılan antrenmanlar ve süratli oyun yapısı nedeniyle sağ kanatta Lens'in yerine Tyler Boyd'u tercih etti. Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki 11'i şu şekilde:



Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin - Elneny - Boyd, Atiba, Boateng, N'Koudou - Burak Yılmaz. - İSTANBUL