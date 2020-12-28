Seren Yalçın: 2020 yılını galibiyetle kapatmak güzel oldu - Son Dakika

Seren Yalçın: 2020 yılını galibiyetle kapatmak güzel oldu

28.12.2020 22:17
Seren Yalçın: 2020 yılını galibiyetle kapatmak güzel oldu, System.String[]

"Puan ortalamamızı 2.30 seviyelerine çekebilirsek bu pozisyonumuzu koruruz""En büyük beklentim sağlık""Mart ayında hedefi konuşabiliriz""1-2 transfer yapmak istiyoruz""Rakip 10 kişi de olsa öyle paldır küldür üstüne gidilmez"Olgucan KALKAN / İstanbul, - Süper Lig'in 15'inci haftasında...

"Puan ortalamamızı 2.30 seviyelerine çekebilirsek bu pozisyonumuzu koruruz"

"En büyük beklentim sağlık"

"Mart ayında hedefi konuşabiliriz""1-2 transfer yapmak istiyoruz""Rakip 10 kişi de olsa öyle paldır küldür üstüne gidilmez"

Olgucan KALKAN/ İstanbul, -

Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2020 yılını galibiyetle kapatmanın güzel olduğunu belirterek, "Bugün doğru oyun oynadık. Eksiklerimiz vardı. Ancak yerine oynayan oyuncularımız  var. Sezon başından beri hastalık, sakatlık derken baya bir oyuncuyu kullanamıyoruz. Kadroda olanlarda oynadıkları zaman onları aratmıyor. Takımdan memnunum. Bireysel performanslarda da memnunuz. Yarışmacı kimliğini koruyan, sezon başındaki o zor süreci atlatan bir camia var. Özellikle bundan mutluyuz. Bundan sonra hafta için maçlar başlıyor. Orada bütün oyuncularımızı sağlıklı şekilde hazırlayıp, öyle çıkmak istiyoruz. Kazanılan maçtan, performanstan, skordan her şeyden memnunuz" ifadelerini kullandı."PUAN ORTALAMAMIZI 2.30 SEVİYELERİNE ÇEKEBİLİRSEK BU POZİSYONUMUZU KORURUZ"Puan ortalamalarını biraz daha yukarı çekmeleri halinde bulundukları pozisyonu koruyabileceklerini söyleyen Yalçın, "2 puan ortalamamız var. Bunu yukarı çıkartabilirsek sonuna kadar devam edebiliriz. Sezon başında 1.30 gibi bir ortalama vardı. Ama son maçlarda onu yükselttik. 2 ortalamayı yakaladık. Bunu biraz daha yukarı çıkartıp, 2.30 seviyelerine çekebilirsek bu pozisyonumuzu koruyabiliriz. İstediğimiz pozisyona geldik ama buralara gelirken birçok sorun atlattık. Ancak ben ve ekibim işimize konsantre olduk. Oynanan maçlara, oyuncuların sağlığına, performanslara dikkat ediyoruz. Takımı pozitif tutmaya çalışıyoruz. Bazı oyuncuları kulübede tutuyoruz, bazılarını 11'de başlatıyoruz. İşler iyi gittiğinde problem olmuyor" diye konuştu."EN BÜYÜK BEKLENTİM SAĞLIK"Yeni yıldan en büyük beklentisinin sağlık olduğunu belirten Yalçın, "Hem ülke hem de dünya olarak bu pandemi herkesi sıkmaya, zorlamaya başladı. Sağlıklı bir hayat bekliyoruz. Bu en değer verdiğimiz şeylerden bir tanesi. Taraftarımızı istiyoruz. Bizle olmalarını istiyoruz. Boş sahalarda oynamak zevk vermiyor. Bizim için de taraftar içinde zor oluyor. İnşallah gelecek aylarda maçlar taraftara açılır, yanımızda olurlar. Birlikte sevinir, birlikte üzülürüz" dedi."MART AYINDA HEDEFİ KONUŞABİLİRİZ"Şampiyonluk yarışı hakkında konuşmak için erken olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Şu an için erken. Ocak ayı belirleyici olacak. Mart ayında hedefi konuşabiliriz. Şu anda hedefimiz oynayacağımız maçları kazanmak. Ocak ve Şubat aylarını geçersek oradan bir fikir çıkarabiliriz" şeklinde konuştu. "1-2 TRANSFER YAPMAK İSTİYORUZ"Transfer döneminde 1-2 takviye yapmak istediklerini söyleyen Yalçın, şöyle konuştu: "1-2 transfer yapmak istiyoruz. Bu Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ne kadar el verecek. Ne kadar bütçe var, onu bilmiyoruz. Ama tabii ki kadromuzu güçlendirmek istiyoruz.""RAKİP 10 KİŞİ DE OLSA ÖYLE PALDIR KÜLDÜR ÜSTÜNE GİDİLMEZ"

10 kişi kalmış bir takıma hücum etmenin zorluğundan bahseden Sergen Yalçın sözlerini şöyle noktaladı: "Negatif futbolun karşılığı nedir onu anlamadım. Rakip 10 kişi. 10 kişilik takıma hücum etmek çok zor. Kapanan, bekleyen bir takım var. Ama ona negatif olarak bakıyorsunuz. Ben öyle bakmıyoruz. 10 kişiden sonra bizim için kolay oldu. İstediğimiz gibi oynadık. Sağdan, soldan, merkezden bir sürü şey denedik. 1-0 her zaman tehlikelidir. 10 kişi olsa da paldır, küldür üstüne gidilmez. Oyuncularım bu akşam akıllı, oynadılar. Zor bir maçı kazandık. Sivasspor iyi takım. Başlarında Rıza hoca gibi bir hoca var. Kadroları iyi. Ligi de iyi bir yerde bitireceklerdir."

Spor Toto Süper Lig, Transfer, İstanbul, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Seren Yalçın: 2020 yılını galibiyetle kapatmak güzel oldu - Son Dakika Spor


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