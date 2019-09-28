Son Dakika Haberleri: Sergen Yalçın, 3 eksikle Antalya deplasmanına gidiyor!
Son Dakika Spor Haber

Sergen Yalçın, 3 eksikle Antalya deplasmanına gidiyor!

1 saat önce

Antalya Stadı'nda yarın saat 16.30'da başlayacak maçı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Sergen Yalçın, 3 eksikle Antalya deplasmanına gidiyor!, System.String[]

Antalya Stadı'nda yarın saat 16.30'da başlayacak maçı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.


Lige 3-0'lık Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayarak taraftarını sevindiren Malatya temsilcisi, sonraki haftalarda ise Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-2 kaybetti. Ardından MKE Ankaragücü 4-0'lık skorla geçerek taraftarını sevindiren Malatya ekibi, geçen hafta ise evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.


Geride kalan 5 maçta 7 puan toplayan sarı-siyahlılar, Antalyaspor karşısında galibiyete ulaşarak üst sıralara çıkmayı planlıyor.


- Kadroda 3 eksik var


BtcTurk Yeni Malatyaspor, Antalyaspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.


Malatya ekibinde sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Gökhan Töre, Thievy Bifouma ve Artura Mina, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.


Bahattin Şimşek, Malatya, Antalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Asım Bayram cinayetinde kan donduran sözler: Medeni parçaladı, Murat da poşetlere doldurdu
Antalya aranan şüpheli film gibi bir operasyonla yakalandı Balık fiyatları, beyaz eti solladı Galatasaray'dan Melo paylaşımı geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 16:32:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sergen Yalçın, 3 eksikle Antalya deplasmanına gidiyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]