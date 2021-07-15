Snob Magazin'in haberine göre; Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya (22) ile aşk yaşayan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın (48), sevgilisine tektaş yüzük hediye etti.

Lisaveti Karibskayatek, yavru kediyi sevdiği esnada tektaş yüzüğünü gözler önüne serdi.

Sergen Yalçın'ın sevgilisine aldığı tektaş yüzüğün fiyatının 25 bin TL civarında olduğu tahmin ediliyor.

Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisi Lisaveti Karibskaya, tatil pozlarıyla da adından söz ettiriyor. İşte o pozlar...