Sergen Yalçın'a 2 Maç Men Cezası
22 dakika önce
PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.
PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:36 Kaynak: İHA
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