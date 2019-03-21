Son Dakika Haberleri: Sergen Yalçın'a 2 Maç Men Cezası

Sergen Yalçın'a 2 Maç Men Cezası

22 dakika önce

PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

Sergen Yalçın'a 2 Maç Men Cezası, System.String[]
PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:36 Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Sergen Yalçın, Güncel
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