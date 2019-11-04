Son Dakika Haberleri: Sergen Yalçın'a 'defol' dediği iddia edilen hakem Özkahya'ya büyük tepki
Son Dakika Spor Sergen Yalçın'a 'defol' dediği iddia edilen hakem Özkahya'ya büyük tepki

Sergen Yalçın'a 'defol' dediği iddia edilen hakem Özkahya'ya büyük tepki

6 saat önce

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor müsabakasının 84. dakikasında hakem Halis Özkahya tarafından kırmızı kartla tribüne gönderilen Teknik Direktör Sergen Yalçın'a destek büyüyor.

Sergen Yalçın'a 'defol' dediği iddia edilen hakem Özkahya'ya büyük tepki, System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Kasımpaşa- Yeni Malatyaspor müsabakasının 84. dakikasında hakem Halis Özkahya tarafından kırmızı kartla tribüne gönderilen Teknik Direktör Sergen Yalçın'a destek büyüyor. Malatyalılar, hocalarına sosyal medyada açtıkları 'SergenYalçınYalnızDeğildir' başlık ile destek verdi.


Kasımpaşa karşılaşmasının 84. dakikasında, takımı 2-1 öndeyken bir pozisyon nedeniyle Hakem Halis Özkahya tarafından çift sarı kartla kırmızı kart görerek tribüne gönderilen Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Özkahya'nın kararına büyük tepki göstermiş, mücadelenin hakeminin ise Sergen Yalçın'a 'defol' dediği iddia edilmişti. Yalçın, yardımcıları tarafından güçlükle sakinleştirilirken sosyal medyada, Sergen Yalçın'a büyük destek geldi. Başta Yeni Malatyaspor taraftarı ve Beşiktaş taraftarı olmak üzere birçok Süper Lig ekibi Yalçın'a destek verirken, konuyla ilgili olarak Malatya Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye başkanları ile Malatya Milletvekilleri de sosyal medyadan Sergen Yalçın'ın yanında olduklarını belirtiler. Yeni Malatyaspor Kulübü de resmi hesabından Sergen Yalçın'ın fotoğrafını paylaşarak hocalarının yanında olduğunu gösterdi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Halis Özkahya, Sergen Yalçın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:31 Kaynak: İHA
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Sergen Yalçın'a 'defol' dediği iddia edilen hakem Halis Özkahya'ya tepki
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