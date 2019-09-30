Son Dakika Haberleri: Sergen Yalçın açıkladı: 'İnşallah Beşiktaş...'
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Sergen Yalçın açıkladı: 'İnşallah Beşiktaş...'

2 saat önce

Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'da tepkili bir şekilde karşılandı.

Sergen Yalçın açıkladı: 'İnşallah Beşiktaş...', System.String[]

Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'da tepkili bir şekilde karşılandı. Saat 00.45'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan kafileyi yaklaşık 50 taraftar karşıladı. Taraftarlar, başkan Fikret Orman, yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncular aleyhinde tezahüratlarda bulundu.


Avcı'nın Beşiktaş'a imzası sonrası ilk röportajını hatırlayalım;


AVCI ÖZEL ARACA BİNDİ


Avcı ve futbol şube sorumlusu Ahmet Kavalcı, birlikte özel bir araca binerek havalimanından ayrıldı. Beşiktaşlı futbolcuların çoğu da özel araçla havalimanını terk etti.


SERGEN YALÇIN SESLERİ


Ayrıca BTCTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yapılırken, taraftarlar Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesini istedi.


Beyaz TV'ye konuşan Sergen Yalçın, "Hiç polemik konusu olmasın. Benim yorum yapmam doğru olmaz. Beşiktaş büyük camia. İnşallah kısa zamanda toparlanırlar" dedi.



? 6 maç, 5 puan, sıra 15...


Sizce Beşiktaş'a gelmeli mi?

Sergen Yalçın, Trabzonspor, İstanbul, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:56 
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