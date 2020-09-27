Sergen Yalçın açıkladı: "Lens ve Umut'u düşünmüyoruz" - Son Dakika

Sergen Yalçın açıkladı: "Lens ve Umut'u düşünmüyoruz"

Covid-19 teşhisi nedeniyle Süper Lig'de oynanan Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarının yanı sıra Rio Ave karşılaşmasında takımın başında olamayan Sergen Yalçın, Konyaspor karşısında sahada olacak.

Sergen Yalçın açıkladı:

Covid-19 teşhisi nedeniyle Süper Lig'de oynanan Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarının yanı sıra Rio Ave karşılaşmasında takımın başında olamayan Sergen Yalçın, Konyaspor karşısında sahada olacak. Karşılaşma öncesinde konuşan Yalçın, Lens ve Umut Nayir'in artık kadroda olmayacağını açıkladı.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın sahalara geri döndü. Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra ligde Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında takımını yalnız bırakmak zorunda kalan Yalçın, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde de Rio Ave maçını kaçırmıştı. Sergen Yalçın, 3 maç aradan sonra Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte takımın başında sahaya çıkacak. Sergen Yalçın'ın tekrar görevine geri dönmesiyle birlikte kadroda da değişimler yaşandı. Rio Ave karşısında performansı ve umursamaz tavırları nedeniyle eleştirilerin odağında olan Jeremain Lens, Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Yalçın, "Jeremain Lens ve Umut Nayir'i kadroda düşünmüyoruz. ya başka takım bulacaklar ya da kadro dışı kalacaklar" diyerek bu oyuncularla ilgili düşüncesini aktardı. 2 futbolcunun sözleşmelerinin feshi için yönetim görüşmelere başladı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Sergen Yalçın açıkladı: Lens ve Umut'u düşünmüyoruz

Sergen Yalçın, Trabzonspor, Koronavirüs, Rio Ave, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 15:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sergen Yalçın açıkladı: 'Lens ve Umut'u düşünmüyoruz' - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Bebek'te skandal partinin yapıldığı iş yerindeki 16 kişiye ceza Fatih Aksoy'un "Ofsaytsa kaldır bayrağı" isyanına Fırat Aydınus'tan yanıt: Çok konuşuyorsun, yapma canımın içi Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe forması giyerek derbiyi bekliyor Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı İlk Süper Lig maçına 36 yaşında çıkan Hataysporlu Mesut Çaytemel'den gençlere tavsiye: Vazgeçmemeleri lazım Şile'de kamp kuran 2 bin genç tedbirleri hiçe saydı
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Koronavirüse dikkat çekmek isteyen fotoğraf sanatçısı, 2 bin 450 maske ile duvarı kapladı Koronavirüse dikkat çekmek isteyen fotoğraf sanatçısı, 2 bin 450 maske ile duvarı kapladı         
15:02
Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı         
14:56
Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı         
14:08
Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi         
13:54
Bolu'da, üzerinden D-100 Karayolu'nun geçtiği tarlasını 13 yıl sonra geri kazandı Bolu'da, üzerinden D-100 Karayolu'nun geçtiği tarlasını 13 yıl sonra geri kazandı         
13:13
ABD'de su kaynağında beyin yiyen mikrop tespit edildi, yetkililer musluktan su içmeyin çağrısında bulundu ABD'de su kaynağında beyin yiyen mikrop tespit edildi, yetkililer musluktan su içmeyin çağrısında bulundu         
12:17
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Kızıyla konuşmak için internetten bebek telsizi siparişi verdi, gelen kargodan oda spreyi çıktı Kızıyla konuşmak için internetten bebek telsizi siparişi verdi, gelen kargodan oda spreyi çıktı         
10:15
Son Dakika: Ermenistan sivil yerleşim yerine saldırdı, Azerbaycan karşılık verdi: 10 Ermeni askeri öldürüldü Son Dakika: Ermenistan sivil yerleşim yerine saldırdı, Azerbaycan karşılık verdi: 10 Ermeni askeri öldürüldü         
07:09
15 yaşındaki çocuğu okuldaki kale direğine bağlayıp kulağını kestiler 15 yaşındaki çocuğu okuldaki kale direğine bağlayıp kulağını kestiler         
21:11
ABD'de tren, dorsesi raylara sıkışan TIR'a böyle çarptı ABD'de tren, dorsesi raylara sıkışan TIR'a böyle çarptı         
16:03
Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış         
15:37
Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu         
14:06
Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü         
12:35
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 16:10:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sergen Yalçın açıkladı: "Lens ve Umut'u düşünmüyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei