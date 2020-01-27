Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a - Son Dakika
Son Dakika Spor Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a - Son Dakika Spor

Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a

16 dakika önce

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile bir araya geliyor.

Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a, System.String[]

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile bir araya geliyor.


Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim bugün öğle saatlerinde gerçekleştireceği toplantı için Vodafone Park'ta bir araya geldi. Toplantıda teknik direktörlük için siyah-beyazlı kulüpte uzun yıllar futbolcu olarak da görev alan Sergen Yalçın isminin öne çıktığı öğrenildi.


Son olarak Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın görüşmek için kulübe davet edildi. 47 yaşındaki teknik adamın kulüp binasına gelerek yönetimle masaya oturması bekleniyor. - İSTANBUL

Vodafone Park, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:01 Kaynak: İHA
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