Son Dakika Haberleri: Sergen Yalçın: "Ankaragücü Taraftarı Bugün Görevini Yerine Getirdi"

Sergen Yalçın: "Ankaragücü Taraftarı Bugün Görevini Yerine Getirdi"

34 dakika önce

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, galibiyet sonrası yaptığı açıklamada iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

Sergen Yalçın:
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, galibiyet sonrası yaptığı açıklamada iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor arasında yapılan maç 2-0 konuk ekibin galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç hakkında değerlendirmelerde bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Gerçekten zor bir mücadele oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımız fiziksel ve mental olarak sıkıntı yaşadılar bu süreçte. Kazanmak takımı motive ediyor. Bu galibiyetlere puan cetveline kendimizi birazcık yukarıya atmış olmaktan dolayı memnunuz. Ankaragücü önemli bir camia, inşallah kısa sürede toparlarlar ve üst sıralara tırmanırlar. Yeni stat bence çok güzel, Avrupa'daki statları andırıyor. Taraftar faktörü de çok önemli bu tür statlar için. Ankaragücü taraftarı da görevini layıkıyla yerine getirdi. Ligde son 5 maçımız çok zorluydu. Belki kazanamadık ama kaybetmedik. Ceyhun'u kullanmak istediğimiz şekilde oynatmaya çalışıyoruz. Ceyhun, bizim geçiş oyunumuzda önemli bir faktör umarım performansını arttırır" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:03 Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Ankaragücü, Sergen Yalçın, Spor
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