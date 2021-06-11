Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü

Sezonun yorgunluğunu atmak isterken Sergen Yalçın az kalsın zarar görecekti. Çeşme'de tatiline son sürat devam eden başarılı hoca, şezlongda güneşlenirken arkadaşı tarafından az kalsın eziliyordu. Yalçın'ın arkadaşı Korkmaz, motorlu sörf tahtası ile denizde sürat yapıyordu ama eğlencenin sonu az kalsın iyi bitmeyecekti.

Korkmaz motorun süratini ayarlayamayınca bir anda karaya vurdu. Sörf tahtası kuma çarpıp hızını kesmese Sergen Yalçın'ın üzerine düşecekti. O anlar ucuz atlatıldıktan sonra Yalçın ve arkadaşları bir süre gülme krizine girdi.