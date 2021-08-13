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Sergen Yalçın: "Batshuayi haftaya gelecek" - Son Dakika

Sergen Yalçın: "Batshuayi haftaya gelecek"

13.08.2021 23:39
Sergen Yalçın:

Süper Lig'e 3-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, maçın ardından yıldız forvet Batshuayi'nin haftaya geleceğini söyledi.

Süper Lig'e 3-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, maçın ardından yıldız forvet Batshuayi'nin haftaya geleceğini söyledi. Tecrübeli teknik adam takımın ise 1 ay sonra istediği seviyeye çıkacağını ifade etti.

Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor'u sahasında 3-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 3 puanın önemine dikkat çekerek sözlerine başlayan Sergen Yalçın, "Bugün kazanmak çok önemliydi. Oyundan ziyade skor daha önemliydi. Çünkü henüz hazırlık aşamasındayız. İlk 3 hafta ve milli maç arasını hazırlık dönemi gibi görüyoruz. Sonradan katılan, geç katılan oyuncular var. Hazırlanıyoruz. Takıma katılacak oyuncular var. Onların da geliş ve hazırlık süreci olacak. Doğal olarak karmaşık bir ortam var. Bir süre sonra bunu toparlayacağız diye düşünüyorum. Oyundan ve skordan memnunum. Sezonun ilk maçıydı ve zordu. Taraftarla buluşmak çok güzeldi. Uzun zamandır taraftarımızı göremiyorduk. İyi bir sezon başlangıcı, inşallah devamı iyi olur. Kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz. Bir oyun anlayışımız var, onu oturtmaya çalışıyoruz. Oyuncular değişse de oyunu değiştirmek istemiyoruz. Fizik olarak çok hazır durumda değiliz ama 1 aylık süreçte hazır olacağımızı düşünüyorum. Geçen seneki kadroya baktığınızda Kenan ve Salih farklı isimlerdi bugün. Onlar takımlarında önemli isimlerdi. Alternatifli ve geniş bir kadro olması bizim için daha iyi. Geçen sezon sonunda yaşanan sıkıntıları herkes biliyor. İnşallah bu sene Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi'nde 50'nin üzerinde bir maç oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"BATSHUAYİ HAFTAYA GELECEK"

Yapılan transferlerde kulübün ekonomik durumuna dikkate almaya çalıştıklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Elimizden geldiğince kulübümüzü ekonomik olarak sıkıntıya sokmadan, doğru transferleri yapmaya çalışıyoruz. Bu süreç bu nedenle uzuyor. Geç kaldık ama bu bizim isteğimizle ilgili değil. Avrupa'dan oyuncu almak, doğru oyuncu almak çok zor. 3-4 alternatifimiz vardı ama sıkıntılar yaşadık. Batshuayi bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta burada olacaktır. İstediğimiz oyuncular var, iyi de ücretler veriyoruz ve Şampiyonlar Ligi'nde de oynayacağız. Bu durum da elimizi güçlendiriyor" dedi. Alex Teixeira'nın oyun sisteminde nerede olacağıyla ilgili de konuşan Yalçın, "Kendi oyun sistemimizi kullanıyoruz oyunculara göre sistem kurmuyoruz. İç saha oyunumuz çok net. Alex çok yetenekli bir oyuncu ve her oyun sistemine ayak uyduracak durumda. Fizik olarak da iyi durumda. Önümüzdeki hafta kadroya alacağımızı tahmin ediyorum. Fiziksel durumuna göre hareket edeceğiz. Onu da herhangi bir sıkıntı yaşamadan takıma monte etmek istiyoruz. Sonuçta 6-7 ay maç oynamadı" diye konuştu.

"MERT GÜNOK ÇOK ÖNEMLİ BİR KALECİ"

Oyun anlamında çok fazla konuşmak istemediğini çünkü takımın henüz hazır olmadığını sözlerine ekleyen Sergen Yalçın, "Oyunsal anlamda çok konuşmak istemiyorum. 3 hazırlık maçı oynadık, bugün de sezonun ilk maçını oynadık. Biraz daha fizik olarak yukarı çıkarsak, tempo yükselince oyun da daha yukarıya çıkacak. Genelde arka bekleri fazla öne çıkarıyoruz. Öndeki oyuncularımız da çok etkili. N'Koudou, Larin, Ghezzal, Gökhan Töre çok hızlı oyuncular. Biraz daha zamana ihtiyacımız var açıkçası. Bu zaman sonunda çok daha iyi duruma geleceğimizi düşünüyorum. Belki milli maç arasında bir hazırlık maçı düşünüyoruz" dedi. Yönetimin anlaşmaya vardığı ve önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen Mert Günok konusunda da konuşan Yalçın, "Mert çok önemli bir kaleci. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi de oynadı. Bizim de beğendiğimiz bir oyuncu. Türk olması çok önemli, yabancı olsa almazdık. Kimin oynayacağına gelince, biz herkesle oynarız. Bizde herkes oynayabilir. Kim formdaysa, kim istediğimiz oyuna ayak uyduruyorsa, o oynar. Benim için önemli olan kimin oynadığı değil, oynayan oyuncunun sahada ne yaptığı. Hepsi istediklerimizi çok net şekilde biliyorlar. Zaman zaman kaybedebiliriz, bunlar futbolun doğasında olan şeyler. Geçen sezon şampiyon olduk ama 8 maç kaybettik" açıklamasını yaptı.

"TARAFTAR NE ZAMAN ÇAĞIRIRSA ÇIKARIZ"

Yeni transferlerden Salih Uçan'dan beklentisinin yüksek olduğunu söyleyen Yalçın, "Bizde biraz daha farklı bir oyun anlayışı var. Salih'in buna alışması biraz zaman alabilir. Ondan istediğimiz şeyler farklı. Atiba gibi öne gitmesini, gol atmasını, fizik gücüne dayalı tempolu oynamasını istiyoruz. Sezon başından beri iyi antrenmanlar yaptı. Zamanla alışacak. Oyunculara biraz zaman vermek lazım. Artık bu oyun çok zor bir oyun oldu. Oyuncuların 11, 12 km'ye yaklaşan koşu mesafeleri var. O bölgede oynayacak çok oyuncumuz var. Sakatlık oluyor, cezalı oluyor, hazır olanları oynatacağız" ifadelerini kullanırken, taraftarla ilgili olarak da "Taraftarımız beni içeriden çağırdı ve çıktım. Taraftarımız ne zaman çağırırsa çıkarız. Onlarla diyaloğumuz çok farklı. Buraya gelmemde çok büyük rol oynadılar, her zaman baş tacımız" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Sergen Yalçın: Batshuayi haftaya gelecek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sergen Yalçın: 'Batshuayi haftaya gelecek' - Son Dakika


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