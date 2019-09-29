Sergen Yalçın:

"Beklediğimiz performansın çok altında oynadık." ifadesini kullanan Yalçın, ilk yarı daha organize, ikinci yarı ise kötü olduklarını belirtti.



Yalçın, 40. dakikada kalelerine gelen ilk şutun gol olmasından dolayı morallerinin bozulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"İkinci yarı daha farklı bir oyun beklerken, hiç beklemediğimiz bir oyun ortaya çıktı. Savunma ve mücadele anlamında çok geride kaldık. Beklediğimiz oyun düzenini yapamadık. O yüzden buradan puan almamız mümkün değildi. Gereken dersleri çıkararak, çok çabuk bir şekilde cuma günü oynayacağımız maça hazırlanıp, bunu telafi etmeliyiz."