Sergen Yalçın: "Ben oyundan atılırsam, başınız göğe mi erecek" - Son Dakika

Sergen Yalçın: "Ben oyundan atılırsam, başınız göğe mi erecek"

20.12.2020 21:54
Sergen Yalçın:

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BB Erzurumspor galibiyetinin ardından kendisi hakkında televizyonlarda yapılan yorumlar hakkında açıklama yaparak, "Benim hakkımda oyundan atılmamam konusunda algı yapıyorlar.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BB Erzurumspor galibiyetinin ardından kendisi hakkında televizyonlarda yapılan yorumlar hakkında açıklama yaparak, "Benim hakkımda oyundan atılmamam konusunda algı yapıyorlar. Ben oyundan atılırsam başınız göğe mi erecek. Ama itirazım saygılı olacak ve atılmayacağım" dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği BB Erzurumspor'u sahasında 4-0 mağlup ederken, siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Yalçın, "Farklı iki devre oynadık. İlk yarıda çok savunan, iyi savunma yapan bir takıma karşı oynayıp kilidi açmakta zorlandık. Golü daha erken bulsaydık, daha farklı olabilirdi. İkinci yarıda golü bulduktan sonra bambaşka bir ikinci yarı oldu. Rakip de oynamak isteyince, çabuk kaleye giden oyuncularımızla golleri bulduk. Oyuncuların performansı belli bir seviyeye çıkınca sonuç geldi. Bu maçı çok çabuk unutup önümüzdeki maça konsantre olacağız" açıklamasını yaptı.

"Sadece forvet hattı gol atmıyor"

İlk yarıda rakibin iyi savunma yaptığını yineleyen Yalçın, "Açmakta zorlandık. Daha hareketli ve dikine oynamalıydık. 2-3 pozisyon var ama skor üretemedik. Golü bulsaydık daha farklı olabilirdi. İlk yarıda oyun da, skor da beklediğimizin altında oldu. Oyuncularımla devre arasında bu tür maçların nasıl oynanması gerektiğiyle ilgili ve maçı nasıl kazanabileceğimizle ilgili konuştuk. Daha önde ve birlikte oynamamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarıda bu etkili oldu ama bu tarz maçlar bu şekilde oluyor. Atmosfer yok, taraftar yok. Kontradan gol de yiyebilirdik. Erken gol oyunu çok farklı yere getirebilirdi. Gol bulamayınca her dakika oyun sıkışıyor" dedi. Forvet eleştirilerine karşın Beşiktaş'ın ligin en çok gol atan takımı olmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Sergen Yalçın, "Forvet hattı sadece gol atmaz. Takımda gol atacak birçok oyuncu var. Mensah, N'Koudou, Larin, Güven, Josef, Ghezzal var. Bizde gol atacak 8 oyuncu var. Bugün de Vida gol attı. Stoper oynuyor Vida. Her oyuncumuzun gol atma şansı var takımımızın" diye konuştu. Liderlikle ilgili yorum yapmaktan kaçınan Sergen Yalçın, önlerinde çok uzun bir yol olduğunu ve Ankaragücü maçını düşündüklerini ifade etti.

"Ben atılınca başınız göğe mi erecek?"

Fatih Terim'in Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kartın hatırlatıldığı Sergen Yalçın, kendisiyle ilgili yapılan yorumlara değinerek, "Benimle ilgili sürekli televizyonda algı yapıyorlar 'niye atılmadı' diye. Ne kadar meraklısınız benim atılmama. Daha önce çalıştığım yerlerde atıldım ben. Ayrıca siz nereden karar veriyorsunuz benim atılacağıma. Ben kenarda 4. hakemle seviyeli şekilde tartışıyorum, hakaret etmiyorum, küfür etmiyorum, neden atılayım ben? Bilmediğiniz konularda televizyonda anlamsızca konuşuyorsunuz. Ben atılınca başınız göğe mi erecek? Bazen biz de kontrolümüzü kaybedip aşırı tepki gösterebiliyoruz ama bu her zaman olmuyor. Fatih hoca da daha önce atıldı, ben de atıldım. Yaptığımız işin doğasında var bu. Ama ısrarla algı yapıyorsunuz. Ben de atılmayacağım, bunu söylüyorum. İtirazım her zaman saygılı boyutta olacak, atılmayacağım" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Erzurumspor Kulübü, Sergen Yalçın, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sergen Yalçın: 'Ben oyundan atılırsam, başınız göğe mi erecek' - Son Dakika Spor


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