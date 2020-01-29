Sergen Yalçın, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika

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Sergen Yalçın, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı
14 dakika önce
Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Sergen Yalçın, takımıyla ilk antrenmana çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:20 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Sergen Yalçın, takımıyla ilk antrenmana çıktı.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıktı. Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yöneten başarılı teknik adam, antrenman öncesi ise sahada futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.
(İHA)
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