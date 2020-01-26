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Sergen Yalçın: "Beşiktaş ile para konuşmam"
6 saat önce
Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından yönetimin 1 numaralı hoca adayı Sergen Yalçın heyecanlandıran bir açıklama yaptı.
Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından yönetimin 1 numaralı hoca adayı Sergen Yalçın heyecanlandıran bir açıklama yaptı.
SERGEN YALÇIN GÜN SAYIYOR
Sergen Yalçın dün yaptığı açıklamada Kartal'a yeşil ışık yaktı. Başarılı hoca, "Beşiktaş ile para konuşmam. Beni çağırlarsa koşa koşa gelirim. Orası benim yuvam" ifadesini kullandı.
GÖZTEPE SONRASI AÇIKLANACAK
Beşiktaş Yönetimi'nin Sergen Yalçın'ı Göztepe maçından sonra açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor. Yalçın'ın Çaykur Rizespor maçında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor. (Takvim)
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:12
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