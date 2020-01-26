Sergen Yalçın: "Beşiktaş ile para konuşmam" - Son Dakika
Son Dakika Spor Sergen Yalçın: 'Beşiktaş ile para konuşmam' - Son Dakika Spor

Sergen Yalçın: "Beşiktaş ile para konuşmam"

6 saat önce

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından yönetimin 1 numaralı hoca adayı Sergen Yalçın heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Sergen Yalçın:

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından yönetimin 1 numaralı hoca adayı Sergen Yalçın heyecanlandıran bir açıklama yaptı.


SERGEN YALÇIN GÜN SAYIYOR


Sergen Yalçın dün yaptığı açıklamada Kartal'a yeşil ışık yaktı. Başarılı hoca, "Beşiktaş ile para konuşmam. Beni çağırlarsa koşa koşa gelirim. Orası benim yuvam" ifadesini kullandı.


GÖZTEPE SONRASI AÇIKLANACAK


Beşiktaş Yönetimi'nin Sergen Yalçın'ı Göztepe maçından sonra açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor. Yalçın'ın Çaykur Rizespor maçında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor. (Takvim)


Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:12 
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Sergen Yalçın: Beşiktaş ile para konuşmam, koşa koşa gelirim
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