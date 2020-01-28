Sergen Yalçın Beşiktaş'ta
28 dakika önce
Beşiktaş Kulübü, teknik direktörülük için Sergen Yalçın ile anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:14 Kaynak: İHA
Beşiktaş Kulübü, teknik direktörülük için Sergen Yalçın ile anlaştı.
Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Sergen Yalçın ile büyük ölçüde anlaştı. Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörülük koltuğu için siyah-beyazlı yönetim, 47 yaşındaki teknik adam Sergen Yalçın ile büyük ölçüde anlaştı. Yarın takımın başında idmana çıkması beklenen Yalçın'ın transferi için resmi açıklamanın da kısa süre içinde yapılması bekleniyor. - İSTANBUL
Son Dakika Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri: Kendi içimizden biriyle yola devam edeceğiz Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin'den Beşiktaş paylaşımı: O gün, bugündür Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı açıkladı: Yarın takımla antrenmana çıkıyorum Oğuzhan Özyakup'tan ayrılık açıklaması: Huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum