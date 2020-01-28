Sergen Yalçın Beşiktaş'ta - Son Dakika
Son Dakika Spor Sergen Yalçın Beşiktaş'ta - Son Dakika Spor

Sergen Yalçın Beşiktaş'ta

28 dakika önce

Beşiktaş Kulübü, teknik direktörülük için Sergen Yalçın ile anlaştı.

Sergen Yalçın Beşiktaş'ta, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, teknik direktörülük için Sergen Yalçın ile anlaştı.


Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Sergen Yalçın ile büyük ölçüde anlaştı. Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörülük koltuğu için siyah-beyazlı yönetim, 47 yaşındaki teknik adam Sergen Yalçın ile büyük ölçüde anlaştı. Yarın takımın başında idmana çıkması beklenen Yalçın'ın transferi için resmi açıklamanın da kısa süre içinde yapılması bekleniyor. - İSTANBUL

Beşiktaş Spor Kulübü, Sergen Yalçın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:14 Kaynak: İHA
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