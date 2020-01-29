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Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı
6 saat önce
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımla ilk idmanına çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:58 Kaynak: AA
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımla ilk idmanına çıktı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Sergen Yalçın, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynanacak maçın hazırlıklarında yeni takımının antrenmanını yönetti.
Sergen Yalçın, idman öncesi sahada futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.
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