Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı - Son Dakika Spor

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı

6 saat önce

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımla ilk idmanına çıktı.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı, System.String[]

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımla ilk idmanına çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Sergen Yalçın, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynanacak maçın hazırlıklarında yeni takımının antrenmanını yönetti.

Sergen Yalçın, idman öncesi sahada futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:58 Kaynak: AA
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