Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan 9 milyon lira kazanacak

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzalaması siyah beyazlı camiada büyük heyecan yarattı. Beşiktaş Kulübü, KAP yaptığı bildiriminde, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız teknik direktörümüz Sergen Yalçın'a çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrılık süreci sonrası Abdullah Avcı'nın alacaklarının TFF'nin uygulamaya koyduğu harcama limitlerine takılması siyah beyazlı yönetimi sıkıntıya sokmuştu. Sonrasındaki süreçte sözleşme imzalanan Yalçın'ın alacağı ücret konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

AVCI 12 MİLYON LİRA ALIYORDU

Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan alacağı ücret belli oldu. Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayan eski teknik direktör Abdullah Avcı, siyah beyazlılarla yıllık 12 milyon liraya anlaşırken Sergen Yalçın çok daha uygun bir bedele 'evet' dedi.

SEZON SONUNA KADAR 3 MİLYON LİRA ALACAK

Efsaneleştiği eski takımına teknik direktör olarak geri dönen Sergen Yalçın, Avcı'nın aldığı ücretin yarısına yani 6 milyon liraya çalışacak. Ajansspor'un haberine göre; 47 yaşındaki teknik adam, 1.5 senelik süre zarfında toplam 9 milyon lira alacak. Bu sezonun kalanında Beşiktaş'tan 3 milyon lira alacak olan Sergen Yalçın'a 2020-2021 sezonu için ise 6 milyon lira ödenecek.