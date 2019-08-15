Son Dakika Haberleri: Sergen Yalçın: Biz büyük bir takım değiliz
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Sergen Yalçın: Biz büyük bir takım değiliz

30 dakika önce

Tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın maç sonu yaptığı açıklamada, 'Bugün buradan çok mutlu da ayrılabilirdik ama olmadı.

Sergen Yalçın: Biz büyük bir takım değiliz, System.String[]
Tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın maç sonu yaptığı açıklamada, 'Bugün buradan çok mutlu da ayrılabilirdik ama olmadı. Tur atlayamadığımız için çok üzgünüz. İlk maçtaki hatalarımız turu geçmemize engel oldu. Rakibimiz zayıf bir takım. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez yer aldık, bu bizim için iyi bir tecrübe oldu. 3 veya 4 tane transfere ihtiyacımız olduğunu size de yönetime de ısrarla beyan ediyorum ama alamıyoruz. Transferde bizim istediğimiz olmuyor. %100 penaltımız verilmedi, hakemin bunu görmemesi enteresan. Biz büyük bir takım değiliz, belirli bir kadromuz var.' ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:57 
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