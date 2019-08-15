Sergen Yalçın: Biz büyük bir takım değiliz
30 dakika önce
Tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın maç sonu yaptığı açıklamada, 'Bugün buradan çok mutlu da ayrılabilirdik ama olmadı.
Tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın
maç sonu yaptığı açıklamada, 'Bugün buradan çok mutlu da ayrılabilirdik ama olmadı. Tur atlayamadığımız için çok üzgünüz. İlk maçtaki hatalarımız turu geçmemize engel oldu. Rakibimiz zayıf bir takım. UEFA Avrupa
Ligi'nde ilk kez yer aldık, bu bizim için iyi bir tecrübe oldu. 3 veya 4 tane transfere ihtiyacımız olduğunu size de yönetime de ısrarla beyan ediyorum ama alamıyoruz. Transferde bizim istediğimiz olmuyor. %100 penaltımız verilmedi, hakemin bunu görmemesi enteresan. Biz büyük bir takım değiliz, belirli bir kadromuz var.' ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:57
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